Gemeenteraad Oudenaarde voortaan live op het internet te volgen Ronny De Coster

24 juni 2019

17u01 50 Oudenaarde De Oudenaardse gemeenteraad is voortaan live online te volgen. De streaming ging maandagavond in première.

De idee om de gemeenteraad van Oudenaarde in beeld en klank te streamen, bestond al lange tijd. De oppositie drong er ook meermaals op aan en dreigde zelfs om via Facebook zelf een streaming op te zetten.

“Het is onze ambitie om nog meer in te zetten op transparantie en participatie. Door de zittingen te streamen willen we het draagvlak en de betrokkenheid van onze burgers vergroten”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Om alle raadsleden netjes in beeld te krijgen, is de opstelling zelfs gewijzigd: de vergadertafel staat voortaan in een U-vorm.

De vergadering begint om 19 uur. Live volgen kan via deze link.