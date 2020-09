Gemeenteraad Oudenaarde verhuist naar Qubus met plaats voor maximaal 24 toeschouwers Ronny De Coster

21 september 2020

11u50 0 Oudenaarde De eerstvolgende gemeenteraad in Oudenaarde zal plaatsvinden in de evenementenhal De Qubus met een begrensde publieke aanwezigheid.

Na drie gemeenteraden in de vorm van een videoconferentie kijken de raadsleden elkaar volgende weer in de ogen. De debattafel staat in de evenementen De Qubus. De raad is voor publiek toegankelijk, maar omwille van coronamaatrdegelen beperkt: er zijn 24 zitjes voor toeschouwers en die zijn vooraf te reserveren. Dat kan met een mail naar stad@oudenaarde.be of telefonisch op het nummer 055/33.51.81.