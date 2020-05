Gemeenteraad in Oudenaarde maandagavond weer via videoconferentie Ronny De Coster

24 mei 2020

20u41 0 Oudenaarde De Oudenaardse gemeenteraad vergadert maandagavond voor de tweede keer via een videoconferentie. Publiek kan de raad niet live volgen, maar de opname verschijnt de dag nadien op de website van de stad.

De gemeenteraad werkt een agenda met 20 punten af. Onder meer over de herinrichting van de jachthaven valt een beslissing. De oppositie komt met veel vragen. N-VA vraagt steun voor verenigingen, camera’s tegen vandalisme en sluikstorten, een openluchtcafé op de Markt en een zomerschool. De sp.a komt met een voorstel voor een zwemzone op de Donkvijver, de aanpak van vandalisme op de begraafplaats in Eine en vraagt ook maatregelen om het waterverbruik te verminderen. Dat wil ook de partij Groen, die verder ook vragen heeft over de organisatie en financiering van kinderopvang in scholen en over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.Vlaams Belang vraagt de oprichting van een gemeentelijk noodfonds en vindt dat de informatie in verband met de coronacrisis nog laagdrempeliger moet.