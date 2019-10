Geen subsidies meer voor wie winkelpanden renoveert in centrum Oudenaarde: het budget zit er al door Ronny De Coster

14 oktober 2019

18u47 1 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde zit al door het budget dat het had uitgetrokken om eigenaars te motiveren om winkelpanden in het centrum te renoveren. Er was 150.000 euro voorzien, maar de stad heeft nu al voor 215.795 euro aan facturen en draait de geldkraan dicht.

Met de financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid had het Oudenaardse stadsbestuur een subsidieregeling uitgewerkt voor eigenaars en handelaars in het kernwinkelgebied. Zo kon bij de stad ondersteuning worden gevraagd voor gevelrenovatie, voor wonen of werken boven winkels, bij herlocalisatie naar het kernwinkelgebied en bij samenvoeging van panden. Hiervoor werd een totaalbedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld.

17 dossiers goedgekeurd

De subsidieregeling ging van start in januari 2018 en zou eindigen in december 2020. Maar zo lang houdt de stad het niet vol. Er zijn intussen al 17 dossiers, goedgekeurd en die kosten de stad 215.795 euro aan subsidies. “Dat is dus ruim boven het vooropgestelde bedrag. We zijn een beetje het slachtoffer van ons eigen succes geworden”, zegt schepen van Lokale Economie Carine Portois (Open Vld). “Natuurlijk zijn we erg blij dat zoveel aanvragen werden ingediend en daarom hebben we als stad nog een bijkomende financiële inspanning gedaan. Helaas zijn we nu echter genoodzaakt deze subsidieregeling vroeger dan voorzien stop te zetten. De lopende dossiers worden uiteraard wel verder behandeld”, voorziet Portois.

Gewaarschuwd door oppositie

Misschien was een snelle overschrijding van het budget evenwel te voorzien: toen het subsidiereglement in de gemeenteraad werd goedgekeurd, waarschuwde de oppositie al, dat 150.000 euro toch wel een bescheiden budgetje was.