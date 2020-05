Geen schoolfeest? Dan lanceert KBO Volkegem maar #schoolfeestinuwkot met thuislevering van maaltijden Ronny De Coster

17u40 1 Volkegem Leerkrachten en directie van de KBO-school De Sterrekijker in Volkegem hebben een origineel alternatief bedacht voor het schoolfeest, dat door de coronacrisis in het water is gevallen: ze organiseren een “schoolfeest-in-uw-kot”, waarbij ze de maaltijden aan huis brengen.

“Dat we dit jaar geen schoolfeesten kunnen organiseren met optredens van de kinderen en ook geen lange tafels met smullende oma’s en opa’s, vrienden en familie kunnen voorzien, is een grote tegenvaller”, zegt Evelien Gauquier, directrice van de KBO-school De Sterrekijker in Volkegem.

Financiële opdoffer

“De kinderen kijken daar elk jaar naar uit. Ook voor de school is dat een opdoffer, want ons eetfestijn brengt altijd geld in het laatje. Die centen kunnen we altijd goed gebruiken om klasmeubilair te kopen of les- en spelmateriaal aan te schaffen. In het verleden hebben we Chromebooks aangekocht en die kwamen nu zeer van pas: we hebben ze kunnen uitlenen aan kinderen zodat ze vlot konden bijblijven vanuit hun kot”, vertelt de directrice.

Maar bij De Sterrekijker hebben ze niet stil gezeten. “Als we niet samen kunnen eten, zullen we maar samen apart eten”, bedachten leerkrachten en ouders. “We organiseren gewoon een schoolfeest vanuit ieders kot. Net zoals restaurants vandaag overschakelen op afhaalmaaltijden, zo bieden wij enkele gerechten aan die ouders kunnen komen ophalen aan de school of die door onze leerkrachten en leden van het oudercomité zullen worden rondgedragen”, legt ze het plan uit. De Sterrekijker vraagt haar leerlingen om massaal foto’s te nemen van hun #schoolfeestinuwkot en die te delen op de Facebook-pagina van de school. “We hopen dat de kinderen op die manier een beetje een schoolfeestgevoel krijgen. En volgend jaar maken we dat dubbel en dik goed”, maakt de directrice zich sterk.