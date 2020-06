Geen proclamatie in de BroeBELschool in Oudenaarde: leerkrachten rollen rode loper uit en brengen getuigschriften aan huis Ronny De Coster

26 juni 2020

12u35 12 Oudenaarde Omdat de organisatie van een proclamatie door de coronacrisis dit jaar niet zo evident was, bedacht de BroeBELschool in Oudenaarde een alternatief: een individuele proclamatie met toeters en bellen én een rode loper bij elk van de kinderen thuis.

Om het laatste jaar in De BroeBELschool, basisschool van het GO! in Oudenaarde, toch op een onvergetelijke manier te beëindigen, gingen alle leerkrachten samen met de schoolbus tot bij de kinderen thuis om hun getuigschrift te overhandigen. De rode loper werd letterlijk voor hen uitgerold en ze kregen op een feestelijke manier hun getuigschrift. De leerkrachten zorgden voor sfeer en animatie.

Ouders verwittigd

“Voor de leerlingen is dit een complete verrassing: zij wisten van niks. We hebben wel de ouders verwittigd”, zegt Nathalie Van Driessche, coördinator van De BroeBELschool.