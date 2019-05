Geen parlementair zitje meer voor Stefaan Vercamer (CD&V): “Zware klap, maar niet echt verrast” Na 12 jaar parlementair werk is Enaamse CD&V’er niet langer verkozen Ronny De Coster

27 mei 2019

15u03

Samen met zijn partij CD&V heeft federaal volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer (CD&V) een zware opdoffer gekregen: de Enaamse politicus is na 12 jaar in het parlement niet langer verkozen. "Ik moet uitkijken naar een andere job. Het is een zware klap, maar ik ben niet helemaal verrast", bekent hij.

Stefaan Vercamer (CD&V) zette in 2007 zijn eerste stappen in het parlement. De Oudenaardse politicus profileerde zich vooral in sociale dossiers. Bij de verkiezingen in 2014 was hij nog goed voor bijna 21.000 stemmen. Zondag bleef de persoonlijke scoreteller steken op 15.096.

Veel opgekropte frustratie

“Als je in de politiek stapt, dan ken je de spelregels en weet je dat je kan winnen en verliezen”, probeert Vercamer de zware opdoffer te relativeren. “Natuurlijk komt die heel hard aan. Maar de voorbije weken heb ik onze nederlaag toch een beetje voelen aankomen. Ik heb op markten en andere activiteiten met heel veel mensen gepraat en voelde dat er veel ingehouden frustratie bestond. Mensen gaven aan dat ze niet tevreden waren. Veel mensen voelen zich verongelijkt en niet correct behandeld. Dat wordt in de hand gewerkt door de manier waarop sommige politici het spel spelen. De samenleving zit veel genuanceerder in mekaar dan hoe sommigen dat aan de mensen voorstellen. Maar er is voor die nuance kennelijk geen plaats meer: je kan dat niet meer uitleggen”, analyseert Vercamer de verkiezingsuitslag.

Laten bezinken

“Ik ga dat allemaal eens goed laten bezinken”, gaat Vercamer verder. “In de gemeentepolitiek blijf ik als schepen uiteraard actief, maar er moet wel iets in de plaats komen van mijn parlementaire werk dat nu wegvalt. Ik heb geen idee wat het wordt. Maar eind deze week duik ik samen met mijn echtgenote drie dagen onder en dan gaan we samen bekijken welke nieuwe richting ik mijn professionele carrière kan geven”, besluit Vercamer.