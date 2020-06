Geen kermissen, maar ‘Lekkies van Spekkies’ zijn nog te krijgen: gewoon afhalen bij de maker in Oudenaarde Ronny De Coster

17 juni 2020

15u45 0 OUDENAARDE/RONSE Waar kan je in deze coronatijden eigenlijk nog aan die typische lekkies geraken? Normaal trekken Danny Vandewalle en Nathalie Gabriels ermee naar kermissen en andere feesten, maar het kraam blijft op stal staan. “We blijven lekkies produceren, maar je moet ze afhalen”, vertelt het koppel dat vorig jaar nog de teloorgang van de befaamde snoepen heeft voorkomen.

Voor de tweede keer in een jaar tijd maken de lekkies benarde tijden mee: door de sluiting van het etablissement Jan Van Gent in Kerselare en door de stopzetting van het lekkieskraam van de Ronsese broers Patrick en Dany Vanavermaete zag het ernaar uit, dat het voor goed gedaan was met de snoepen.

Danny Vandewalle en Nathalie Gabriels hebben toen de lekkies-business van de Vanavermaetes overgenomen en keken er al naar uit om de hele maand mei met het snoepkraam bij de kapel Kerselare te staan. Rond deze tijd zouden ze verhuizen naar de kapel Wittentak in Ronse. “Daarnaast staan we ook op allerlei kermissen in de Vlaamse Ardennen. Maar door de coronacrisis is dat allemaal niet kunnen doorgaan. We konden onze lekkies niet meer aan de man brengen. We kregen de jongste weken veel vraag naar de snoepen”, vertelt Danny.

Escargots en gedroogde wijting

In het huis aan de Désiré Waelkensstraat 57 in Oudenaarde, waar ook het spekkiesatelier is gevestigd, organiseren Danny en Nathalie daarom een takeaway. “Je kan gewoon aan de deur komen, maar als je zeker wil zijn dat de lekkies niet uitverkocht zijn, bestel je ze best vooraf”, raadt Nathalie aan. Ze verkoopt in haar winkeltje ook gedroogde wijting, escargots en caracollen.

Meer info: 0499/36.08.49.