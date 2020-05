Geen feestje, maar toch een virtuele prijsuitreiking van de Jotie T’Hooft Poëzieprijs 2020 Ronny De Coster

19 mei 2020

19u11 3 Oudenaarde Hoewel een prijsuitreiking op een feestelijke avond er dit jaar niet inzat, hebben de organisaotren van de jaarlijkse toekenning van de Jotie T’Hooft Poëzieprijs tot vier winnaars verkozen.

Met 461 deelnemers uit België en Nederland en zelfs een paar uit Duitsland, Spanje en de Filippijnen overtrof de wedstrijd opnieuw alle vorige edities”, zegt coördinator Tom Bruynooghe. “De medewerking van een aantal scholen in de jeugdcategorie heeft daar zeker ook mee te maken. Ik juich dat toen, omdat jongeren daardoor gestimuleerd worden om aan poëzie te doen”, aldus Bruynooghe.

De winnaars

De jury kreeg 701 gedichten te verwerken. In de jeugdcategorie tot 14 jaar ging de eerste plaats naar Mona Vrijens uit Oudenaarde. De categorie tussen 15 en 18 jaar leverde Sanne Lolkema uit Almelo (NL) als winnaar op. En het was al even geleden dat de winnaar bij de volwassenen uit eigen land kwam. Dat is dit jaar met Gino Dekeyzer uit Assebroek het geval. Voor de prijs van de stad Oudenaarde koos de jury over de grenzen van de categorieën heen voor Zoé Tuyttens uit Mater.

De uitreiking

Omdat de organisatie de winnende gedichten niet via een prijsuitreiking op de wereld kon loslaten, besloten ze dit te doen aan de hand van filmpjes waarin de winnaars zelf hun gedicht brengen, ingeleid door het juryrapport en voorzien van muziek door Weekend Strangers muzikale versie van het gedicht Eenhoorn van Jotie T’Hooft. Wie benieuwd is naar de filmpjes vindt ze op www.jotiepoezieprijs.be “We zijn blij dat we op die manier van onze uitreiking toch een feest van het woord hebben kunnen maken, want het vinden van de juiste woorden die troost, hoop of dank bieden is in een periode als deze een zeer kostbare gave”, bedenkt Tom Bruynooghe nog.