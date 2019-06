Geen applaus van Fietsersbond voor fietspad in vernieuwde Adriaen Brouwerstraat Ronny De Coster

12 juni 2019

19u11 13 Oudenaarde De vernieuwing van de Adriaen Bouwerstraat in Oudenaarde is klaar. De straat kreeg niet alleen een nieuwe riolering en wegdek, maar ook een fietspad. Al valt dat laatste niet in de smaak bij de Fietsersbond Oudenaarde.

Aan de Eindrieskaai sluit het fietspad van de vernieuwde Adriaen Brouwerstraat aan op de zogenaamde fietssnelweg. Al ben je bij het afslaan best wel op je hoede, want je moet een drempel nemen.

En dat zint de Fietsersbond niet. In het verleden wond de vereniging zich al vaker op over borduren en andere obstakels die je op tal van plaatsen moet overwinnen als je je met de fiets verplaatst.

De Fietserbond merkt ook op dat de auto in de Andriaen Brouwerstraat over een comfortabel wegdek in asfalt rijdt, terwijl het fietspad is aangelegd in klinkers. “En dat is minder comfortabel”, vindt de fietsersvereniging.