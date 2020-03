Gedetineerden in gevangenis van Oudenaarde gaan mondmaskers maken Ronny De Coster

17 maart 2020

11u21 2 Oudenaarde Elf gedetineerden in de gevangenis van Oudenaarde zijn deze ochtend gestart met het vervaardigen van mondmaskers. Ze streven naar een productie van zeshonderd stuks per dag.

Het idee om in de Oudenaardse strafinstelling de handen uit de mouwen te steken, kwam van gedetineerden zelf. In de ateliers van de gevangenis van Oudenaarde hebben gedetineerden al ervaring met het vervaardigen van kussenslopen, parasols, hemden, sweaters, broeken en ook hygiënische mondmaskers. “Waarom zouden we dat nu niet opnieuw kunnen doen”, was de idee. “Via Cellmade, de afdeling die bevoegd is voor gevangenisarbeid, heeft de gevangenis inderdaad al mondmaskers geproduceerd voor een externe klant. We hebben dat bedrijf gevraagd of we van hen de patronen mogen gebruiken en dat bleek mogelijk”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen en ook coördinator van Cellmade Vlaanderen.

10 naaimachines

“De maskers die we produceren, zijn niet de hoogtechnologische voor chirurgische ingrepen, maar deze die zorgverleners en ook patiënten kunnen gebruiken”, licht Van De Vijver toe. Op de tien naaimachines in het atelier van de strafinstelling willen de gedetineerden per dag een zeshonderdtal mondmaskers stikken. “Het initiatief in Oudenaarde is nog maar het begin” zegt Van De Vijver. “Ook de naaiateliers in de gevangenissen van Brugge en Bergen en een klein opleidingsatelier in Merksplas zullen het voorbeeld volgen.”

Loon

Gedetineerden werken in de gevangenis niet gratis: ze krijgen een uurloon van 3 euro en kunnen op die manier tot 400 euro per maand verdienen. In de strafinstelling in Oudenaarde zitten vooral gevangenen die een lange straf uitzitten en die ook zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan slachtoffers of nabestaanden.