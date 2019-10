Gedetineerde valt penitentiair beambten aan en riskeert 10 maanden extra cel LDO

10 oktober 2019

14u44 0 Oudenaarde Een 46-jarige gedetineerde riskeert tien maanden extra cel voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan twee penitentiair beambten. De feiten deden zich voor in de gevangenis van Oudenaarde.

R.D. verblijft momenteel in de gevangenis van Brugge, maar verbleef in de zomer van 2017 nog in de gevangenis in Oudenaarde. Daar sloeg hij met een vuistslag in het gezicht één cipier buiten westen. De man was zeven dagen werkongeschikt en ondervond nog maandenlang last van de slag. De beklaagde probeerde ook een andere cipier te slaan, maar die kon de slagen afweren. Het Openbaar Ministerie vordert een extra celstraf van tien maanden.

De passage van R.D. in de correctionele rechtbank in Oudenaarde verliep niet zonder slag of stoot. De rechter moest de man meerdere keren tot de orde roepen en een uitleg over de feiten kwam er niet. “Ik heb geen verklaring kunnen afleggen bij de politie, dus er moet een uitstel komen”, deelde de man mee. De procureur verduidelijkte dat de man altijd heeft geweigerd in te gaan op de uitnodiging tot verhoor. “Hij verhuist ook van de ene gevangenis naar de andere wegens slecht gedrag en zijn strafregister telt acht pagina’s”, klonk het.

De rechtbank zal op 24 oktober het vonnis uitspreken.