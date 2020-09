Gedetineerde geeft medegedetineerde slag op het hoofd: parket vordert half jaar cel LDO

21 september 2020

13u55 2 Oudenaarde Het Openbaar Ministerie vordert een extra straf van zes maanden voor een gedetineerde in de gevangenis van Oudenaarde. M.A. gaf een vuistslag aan een medegevangene die daardoor op de grond viel.

Volgens de advocaat van de beklaagde hadden haar cliënt en het slachtoffer al langer woorden met elkaar. Het slachtoffer zou de man een ‘hoerenzoon’ genoemd hebben en dat zou in slechte aarde gevallen zijn omdat de moeder van de beklaagde net overleden was. Nadat hij een telefoontje gepleegd had, wandelde M.A. terug naar de gang. Daar was het slachtoffer aan het praten met enkele medegedetineerden. In het voorbijgaan verkocht M.A. hem een slag op het hoofd. Het slachtoffer viel neer en de beklaagde wandelde weg. Of de man effectief een extra straf krijgt, weet hij op 5 oktober.