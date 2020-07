Gare C in Oudenaarde wordt Croq’etta: zomerse bar met kroketje in de hoofdrol Ronny De Coster

03 juli 2020

19u10 0 Oudenaarde Cederic De Mey en Jolien Derycke, die in het oude stationsgebouw van Oudenaarde de C-Gare, tappen de komende weken uit een ander vaatje: hun evenementenhal wordt elke vrijdag van de maanden juli en augustus en een zomerse bar, waar ze uiterst fijne kroketjes bereiden.

“Het ziet er niet naar uit dat we de organisatie van grote feesten snel kunnen heropstarten”, beseft Cederic. De noodgedwongen tijdelijke sluiting van zijn evenementenlocatie bracht hem op het idee om een popup uit te werken. “We gaat twee dingen doen: een zomers terras en een takeaway”, vertelt hij. “Het terras Bar & Food plaatsen we aan de achterkant van ons gebouw, dat een heel rustige plek is. Naast sangria en andere typisch zomerse drankjes serveren we ook kleine, maar fijne hapjes. Een echte delicatesse zijn onze zelfbereide kroketjes en croqes”, legt Cederic uit.

Ook afhalen of laten leveren

Met die kroketjes hebben Cederic en Jolien nog grotere plannen. “Je kan ze niet alleen hier komen eten, maar ook bestellen voor thuis. Geef je een klein feestje met vrienden of familie, dan kan jij bij ons de kroketjes bestellen. Donderdag leveren we ze zelf in de regio Oudenaarde. Op vrijdag kunnen kroketjes afgehaald worden”, legt Jolien uit.

Meer info: 0495 27 94 39 en popupcroqetta@gmail.com.