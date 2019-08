Frederic De Vos neemt finalistes Miss De Luxe op sleeptouw door Oudenaarde Ronny De Coster

25 augustus 2019

13u08 8 Oudenaarde Frederic de Vos, niet enkel een gekend gezicht in de Vlaamse Ardennen, maar ook in de missenwereld in binnen- en buitenland, neemt dit weekend de finalisten van de Miss De Luxe op sleeptouw. Tijdens een teambuilding laat hij de dames de regio Oudenaarde kennen.

“Make up en hoge schoenen is niet het enigste dat telt”, zegt Frederic, “ook cultuur is iets wat belangrijk is volgens mij om een finaliste miss-waardig te maken”, motiveert Frederic waarom hij elk jaar een teambuildingsweekend organiseert.

“Oorspronkelijk was het een dag, maar omdat het steeds zo’n succes was in het verleden, werd de vraag gesteld om er een weekend van te maken. En dat deed me veel plezier. We zijn begonnen in het stadhuis van Oudenaarde, waarna we een leuke rondleiding kregen doorheen de stad. We waren ook al even op bezoek bij onze Amerikaanse vrienden in Route 46 om die fijne meisjes eens een goeie hamburger doen eten”, lacht Frederic.

Hij trok met het gezelschap zelfs naar de kapel van Kerselare en ook naar de stoeterij van Willy Naessens in Elsegem. Daar vormden het paardenzwembad en een mobiel beiaard de blikvangers. Met die beiaard heeft grootindustrieel Willy al veel grappen uitgehaald, zo blijkt. “Als grote klanten jarig zijn, durft Willy dat klokkenspel wel eens in de buurt van hun woning te zetten. En midden in de nacht doet hij dat dan via zijn gsm in gang schieten”, vertelde Frederic geamuseerd.

Finale in Oudenaarde

Ook een paddle-initiatie en fitness bij surfclub Absolut stond nog op het programma. “Ze zullen Oudenaarde nooit meer vergeten”, gelooft Frederic.

De verkiezing van de Miss De Luxe vindt plaats op 30 november. Daar krijgen de dames ook vragen over hun teambuildingweekend”, weet hun gids.