Frank De Brucker (Haantjes-Fireballs Oudenaarde): “We ambiëren een rustig eerste seizoen in TDM2” Johan Picqueur

10 september 2020

12u29 0 Oudenaarde Basketbalclub Haantjes-Fireballs Oudenaarde start met vertrouwen aan een druk oefenweekend tegen Geranimo Bornem en Soba Antwerpen. De nieuwkomer in TDM2 won vorige dinsdag van Oxaco met 84-72 en zette eerder tegen tweedeklasser LDP Donza ook al een goed resultaat neer.

Met vier wedstrijden in acht dagen lijkt promovendus Oudenaarde niets aan het toeval te willen overlaten. “We trainen slechts tweemaal per week”, merkt trainer Frank De Brucker (56) op. “Dan mag al eens een wedstrijd meer worden gespeeld. Tegen Oxaco hebben we dat zeer goed gedaan. De Antwerpenaren gingen nochtans zeer goed door. Het stond vrij snel 3-15. Na het eerste kwart keken we tegen een 14-26-achterstand aan.”

Oefenwedstrijden zijn kermiskoersen. In oktober beginnen we aan de klassiekers. Frank De Brucker

De thuisploeg zette in het tweede kwart een 28-11 op het bord waardoor het de rust inging met 42-37. “Dat deed ons deugd”, weet De Brucker. “Giebe Debo scoorde 22 punten tegen Oxaco. Nu al blijkt dat hij de sterke shotter is die we nodig hebben. Maxim Boeckaert beschikt ook over een sterk schot. Mathieu Prévost, met zijn 2m05 een grote speler, was sterk inside. Lars De Lepeleire was er niet bij, maar tegen Donza scoorde hij 14 punten. Bram Verborght was ook in Hansbeke al een belangrijke speler en Ward Meylemans heeft na amper vier trainingen zijn waarde al getoond.”

De Brucker zat vorig seizoen nog bij de U14 van Sint-Niklase Condors. Met Haantjes-Fireballs Oudenaarde is de Rupelmondenaar aan zijn twintigste seizoen op nationaal niveau toe.

Defense is de sleutel

“Die jeugdploeg deed ik graag, maar dit is toch meer mijn ding”, geeft De Brucker toe. “Oudenaarde is een zeer energieke groep. Iedereen is van goeie wil. Het is de bedoeling om uptempo basket te spelen, vanuit een goed georganiseerde defense. Offense begint bij defense. Tegen Donza is gebleken dat timing en screening nog niet helemaal juist zit. Op defensief vlak moeten we nog wat beter leren anticiperen. Het is hier plezant werken. Hopelijk kunnen we een rustig coronavrij seizoen draaien. Onze ambities zijn braaf. We hebben een kern van elf spelers en een paar jongens zitten in de wachtkamer bij de B-ploeg.”

“Falco, Sijsele en Oostkamp zijn de favorieten. Ik kijk graag met één oog naar de linkerkolom. Zolang we maar uit de degradatiezorgen blijven. De focus ligt nu al op de eerste twee competitiewedstrijden tegen Vilvoorde en Sijsele. Oefenwedstrijden zijn kermiskoersen. In oktober beginnen we aan de klassiekers.”

De kersverse derdeklasser opent de competitie op 4 oktober in eigen huis tegen Vilvoorde om 17 uur.