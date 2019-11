FOTOSPECIAL • Duizenden fans bezorgen Sinterklaas en Zwarte Pieten een warm onthaal in Oudenaarde Ronny De Coster

24 november 2019

14u01 10 Oudenaarde Nog nooit stond er langs de Schelde in Oudenaarde zo veel volk als zondag om Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten te verwelkomen.

Sinterklaas moest op zijn tocht op de Schelde mist trotseren, maar toen zijn schip uit die ochtendnevel opdook, stond hem en zijn Zwarte Pieten een bijzonder warm onthaal te wachten. Naar schatting drieduizend fans wilden de aankomst van de sinterklaasboot niet missen. Het was aan de hulpjes van de grote kindervriend ook te zien, dat ze al door flink wat schoorstenen waren geklauterd. Burgemeester Marnic De Meulemeester en zijn schepenen Carine Portois en John Adam mochten naast Sinterklaas in de koets zitten. Die vertrok in het kielzog van de Belleman en de fanfare van de KSA van Oudenaarde samen met de kinderen in stoet naar de Markt. Wat een feest!