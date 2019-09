Fietsersbrug staat voortaan omlaag, maar bediening ervan is nog altijd niet geregeld Ronny De Coster

02 september 2019

19u54 1 Oudenaarde De eerste schooldag deed het stadsbestuur beslissen om de nieuwe fietsersbrug aan die jachthaven in Oudenaarde omlaag te laten. Toch zijn de problemen nog niet helemaal van de baan: er is nog altijd niet uitgeklaard, wie de brug moet bedienen.

Nadat de brug vier jaar lang ongebruikt bleef, omdat niemand wist wie ze moest bedienen, werd in mei de havenmeester aangesteld om de ophaalbrug op en neer te laten. De man hield het na een maand al voor bekeken, omdat de installatie volgens hem om de haverklap dienst weigerde.

Blijft neergelaten

Sindsdien bleef de brug opgehaald en konden fietsers de oversteek over de Scheldearm niet maken. Naar aanleiding van de eerste schooldag besliste het stadsbestuur van Oudenaarde maandag om de brug toch naar beneden te laten. De stad laat weten dat de brug alleen nog omhoog gaat als er een boot moet passeren. Dat is ook altijd de bedoeling geweest. Alleen: vandaag is er nog altijd geen brugwachter aangesteld en blijft de vraag wie ze zal ophalen als er een boot de haven in of uit wil varen. “Momenteel doen we er samen met de Vlaamse Waterweg alles aan om de aanpassing van de brugbediening zo vlug mogelijk definitief in orde te brengen”, klinkt het bij de stad.