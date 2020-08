Fietsers hebben voorrang op kruispunt van fietsring met Prins Leopoldstraat: “Op termijn krijgen ze die op het hele traject” Ronny De Coster

29 augustus 2020

13u32 0 Oudenaarde Voortaan moet het gemotoriseerd verkeer op de Prins Leopoldstraat, voorrang verlenen aan fietsers op de oversteekplaats tussen het sportcentrum en de Binneneindries. De stad liet het verkeerspunt herinrichten. “Het is de bedoeling dat fietsers op de hele fietsring voorrang krijgen”, zegt Peter Simoens (Open Vld), schepen van Mobiliteit.

“De mobiliteitsdienst besteedde erg veel aandacht aan de veilige inrichting van de oversteekplaats en volgde daarvoor de richtlijnen van ‘Fietsberaad’, het Vlaamse kenniscentrum voor het fietsbeleid”, zegt Simoens. Zo werd een verkeersplateau aangelegd, zijn er voorrangsborden en haaientanden voorzien en wordt het kruisende fietspad aangeduid met de herkenbare rode ondergrond en witte fietspadmarkeringen.

Tegen de lente op elk kruispunt van fietsring

“Onze stad zet in op duurzamere verplaatsingen en het functioneel fietsverkeer vormt daarin een belangrijke schakel. Daarom werken we stap voor stap aan de verbetering van onze fietsinfrastructuur. Ook op de andere kruispunten van de fietsring zullen fietsers voorrang krijgen. Per kruispunt onderzoeken we welke aanpassingen nodig zijn om de veiligheid van de fietsers te kunnen garanderen. We verwachten dat tegen volgend voorjaar de ‘rode loper’ helemaal uitgerold is”, schat Simoens.

Zebrapad aangepast

Naast de fietsoversteekplaats werd meteen ook het zebrapad ter hoogte van de schoolomgeving mee aangepakt en uitgevoerd met een groene ondergrond, volgens de uniforme inrichting van de Oudenaardse schoolomgevingen.