Fietser belandt in sloot na uitwijkmanoeuvre bij afdaling Varent Ronny De Coster

06 mei 2020

17u05 3 Oudenaarde In de Varenstraat op de grens van Mater en Maarkedal is woensdagnamiddag een fietser vrij zwaar ten val gekomen. De man verloor de controle over het stuur en belandde in de sloot naast de weg.

Het ongeval gebeurde op een plaats waar de Varent een lichte bocht maakt. Vermoedelijk daardoor merkte de fietser tijdens de afdeling te laat op dat vanuit de andere richting een vrachtwagen kwam aangereden. De fietser kon de truck wel nog ontwijken, maar verloor de controle over het stuur. De tweewieler ging links van de weg af en belandde in de sloot. De man is afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Als gevolg van het ongeval staat op de Varent een rij vrachtwagens geblokkeerd, die er asfalt aanvoeren voor wegwerkzaamheden een eind verderop.