Fietsendief riskeert drie maanden cel Lieke D'hondt

24 oktober 2019

12u15 0 Oudenaarde Het Openbaar Ministerie vordert een effectieve celstraf van drie maanden en een boete van 208 euro voor een man die fiets heeft gestolen in Oudenaarde.

De eigenaar van de fiets was boodschappen aan het doen in een winkel toen de man zijn kans zag om de fiets te stelen. De dief had klaarblijkelijk nog een vervoersmiddel nodig om te gaan feesten, want de fiets werd kort na de diefstal teruggevonden in de fietsenstalling van het United Festival in Oudenaarde. De beklaagde kwam zelf niet opdagen in de rechtbank.