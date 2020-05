Fietsen in de Vlaamse Ardennen moet nog veel veiliger: alleen Lierde krijgt een goed rapport Ronny De Coster

26 mei 2020

15u06 0 Oudenaarde/Ronse/Zottegem/Gavere/Lierde Ondanks haar reputatie van fiets- en wielerregio krijgt de Vlaamse Ardennen geen goede cijfers in het jongste Vlaamse Fietsrapport. Ronse en Zottegem zijn zelfs “gezakt” en ook Oudenaarde overtuigt de ondervraagden niet. Alleen in Lierde blijken de fietsers tevreden: ze geven hun gemeente 79,1/100.

Enig voorbehoud bij de representativiteit van het Vlaamse Fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde is wel aangewezen. In veel gemeenten was de respons zo laag, dat er geen relevant rapport is gemaakt. Zelfs in steden als Oudenaarde, Ronse en Zottegem waren er minder dan honderd deelnemers. Het neemt niet weg dat de enquête wel tendensen toont.

Bij het herinrichten van straten verliezen wij de zwakke weggebruikers nooit uit het oog. Ik ben er best wel trots op dat die inspanningen door de fietsers worden gezien en gewaardeerd Jurgen Soetens, burgemeester van Lierde

Opmerkelijk is de score van het kleine Lierde. Daar geven de 125 deelnemers aan de enquête hun gemeente 79,1%. Fietsers voelen zich aangemoedigd om de tweewieler van stal te halen en vinden dat routes goed zijn aangegeven. “Onze goede score verbaast me niet”, reageert burgemeester Jurgen Soetens (CD&V). “Wij verliezen fietsers (en ook voetgangers) niet uit het oog: bij elke heraanleg van een weg zorgen wij dat de zwakke weggebruiker zijn plaats krijgt. We proberen ook zoveel mogelijk kleine paden te herwaarderen. Er kwam onder meer een verbinding tussen Sint-Martens-Lierde en Deftinge. We voorzien er ook een tussen Hemelveerdegem. Ook bij de heraanleg van de Bonte komen er twee gescheiden fietspaden. Ik ben er best wel trots op dat die inspanningen door de fietsers worden gezien en gewaardeerd”, zegt de burgemeester van Lierde.

Oudenaarde krijgt van de 94 deelnemers aan de enquête een totale score van 54,6% en zit daarmee onder het Vlaamse gemiddelde van 61%. Dat het omwille van de omgeving aangenaam fietsen is in Oudenaarde, levert de stad een waardering op van 3,7 op 5. Maar dat is het hoogste cijfer dat de stad in heel de enquête krijgt. De stad behaalt maar 2,2 op 5 op de vraag of het veilig is om je kinderen naar school te laten fietsen. Kunnen ouderen er met een gerust hart fietsen? Volgens de ondervraagden niet: de score daar is ook maar 2,4/5.

Gavere komt met een score van 51,1 % met de hakken over de sloot. De gemeente moedigt fietsen te weinig aan en voor kinderen zijn er onvoldoende veilige fietsroutes naar school, luidt het oordeel op basis van 99 antwoorden.

Zottegem komt nòg slechter uit de enquête: 42,3%. Een dikke “buis”. De 89 deelnemers aan de bevraging klagen vooral aan dat fietspaden slecht worden onderhouden en dat ze niet weten waar ze met klachten daarover terecht kunnen. Heel slecht is het gesteld met het vertrouwen van ouders om hun kinderen met de fiets naar school te laten fietsen: Zottegem krijgt hiervoor maar een waardering van 1,6/5.

In Ronse hebben 60 mensen aan de enquête deelgenomen en hun stad met 45,7/100 een duidelijk onvoldoende gegeven. De taalgrensstad biedt een mooi kader, maar is voor fietsende kinderen en ouderen onveilig en verdient het niet om fietsstad genoemd te worden”, luidt het strenge oordeel van de enquête.