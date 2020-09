Fietsbellenconcert om meer aandacht te vragen voor veiligheid van fietsers in Oudenaarde: “Zones 30 zonder fietspad moeten fietsstraat worden” Ronny De Coster

27 september 2020

Oudenaarde De Fietsersbond Oudenaarde stelt voor om alle zones 30 in het centrum van Oudenaarde, waar geen fietspad is, om te vormen tot fietsstraten.

Op het plein voor het stadhuis hielden leden en sympathisanten van de Fietsersbond Oudenaarde zondagvoormiddag een fietsbellenconcert. Ze sloten zich daarmee aan bij een actie van de Fietsersbond Nationaal.

“Het moet zeker veiliger worden aan scholen, maar daar niet alleen”, zegt Frans De Leersnyder, voorzitter van de Fietsersbond Oudenaarde. “Ook de fietsroutes moeten veiliger worden. Zowel deze naar de scholen toe als andere. Ook het doorgaand verkeer moet geweerd worden uit woonkernen en dorpscentra”, vindt De Leersnyder.

Fietsstraten

De Fietsersbond Oudenaarde pleit voor de invoering van zogenaamde fietstraten in het centrum van de stad. Fietsstraten hebben een specifieke verkeersregeling: fietsers hebben er voorrang en geven ook het tempo van het verkeer aan, want auto’s mogen hen niet inhalen. Buurgemeente Kruisem was een van de eerste gemeenten in de regio die een fietsstraat heeft ingevoerd. Ze bevindt zich in de Strijpestraat in Zingem.

“Wij zijn er voorstander van om de zones 30 in het centrum van Oudenaarde, waar er geen fietspad is, om te vormen tot fietsstraten. De zones 30 aan de scholen, waar er geen fietspad is, moeten omgevormd worden tot fietsstraat. De verhoogde budgetten voor fietsveiligheid moeten snel ingezet worden. De plaatsen waar fietsers niet veilig kunnen fietsen, zijn gekend. Het is nu hoog tijd dat de bevoegde overheden er werk van maken”, besluit de voorzitter van de Fietsersbond Oudenaarde.