Felle brand vernielt carport en veranda in Ename Ronny De Coster

20 september 2019

06u17 5 Oudenaarde Bewoners van de Generaal Merchierstraat in Ename zijn vannacht opgeschrikt door een felle brand. Het vuur vernielde een carport tussen twee woningen en een aanpalende veranda.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al meters hoog door het dak. De spuitgasten konden beletten dat het vuur uitbreidde naar de aanpalende huizen. De carport is wel volledig uitgebrand en ook de veranda daarnaast liep schade op: als gevolg van de hitte zijn de ruiten ervan stukgesprongen. Niemand raakte bij de brand gewond. De precieze oorzaak was bij de eerste vaststellingen nog niet te achterhalen. In de carport stond geen auto.