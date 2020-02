Feestje organiseren op dag van Ronde van Vlaanderen? Nog deze maand vergunning aanvragen! Ronny De Coster

07 februari 2020

18u02 0 Oudenaarde Wie op 4 april, de dag van de Ronde van Vlaanderen langs het parcours van de wielerwedstrijd een commerciële of publicitaire activiteit wil organiseren, kan dat alleen met de toestemming van het stadsbestuur. Ten laatste op 1 maart moeten vergunningsaanvragen binnen zijn.

Een vergunning is nodig voor iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit naar aanleiding van de doortocht van de”Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”. Het gaat over evenementen die plaatsvinden openbare weg of op een niet afgesloten terrein dat erop aansluit. Aanvragers moeten duidelijk omschrijven wat ze precies willen organiseren en hoeveel volk ze verwachten. De stad wil ook vooraf weten welke accommodatie en interne veiligheidsvoorzieningen de organisator voorziet.