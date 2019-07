Feesten met zicht op Donkvijver: organisatoren verwachten duizend bezoekers op Lake Night Lieke D'hondt

24 juli 2019

10u29 20 Oudenaarde Henri Vandenabeele, Lowie Cnockaert en Sander Scheldeman zijn druk bezig met de voorbereidingen van de derde editie van Lake Night. De drie vrienden plannen op zaterdag 27 juli een stevig feestje aan de oevers van de Donk in Oudenaarde met muziek van HOAX, Arthur Lewis, MajorJ, BillBao, ROBBE en een live act van Curtis Alto.

“Drie jaar geleden hebben we Lake Night voor het eerst georganiseerd”, zegt Henri. “Met 350 bezoekers kenden we meteen een mooie start. Het jaar nadien mochten we al 800 mensen verwelkomen en nu mikken we op duizend man.” Het opzet van Lake Night is eenvoudig: in een relaxte strandsfeer genieten van leuke muziek op een unieke locatie. “We willen geen vervanger zijn van Feest in het Park, we gaan voor een familiale en gemoedelijke sfeer. We richten ons op studenten die rustig willen chillen”, zegt Sander. De drie vrienden houden de opbrengst van Lake Night niet voor zichzelf: een deel gaat naar de Surfclub aan de Donk, een ander deel naar het Medisch Pedagogisch Instituut ’t Craeneveld in Eine.

Meer info over Lake Night vind je op de pagina van het evenement op Facebook. Daar kan je ook tickets bestellen. Die kosten in voorverkoop 7 euro, aan de kassa betaal je 12 euro.