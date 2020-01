Feestcomité trekt zelf met traktatie naar bewoners van Leupeheem die niet naar nieuwjaarsreceptie konden komen Ronny De Coster

24 januari 2020

13u15 0 Oudenaarde Het Feestcomité Leupegem en het Sociaal Huis van de stad hebben de bewoner van n de assistentiewoningen Leupeheem in Leupegem getrakteerd op een nieuwjaarsreceptie.

“Het begint een mooie traditie te worden dat het feestcomité na de grote nieuwjaarsreceptie nog een tweede organiseert voor de bewoners die niet meer in staat om een verplaatsing te maken naar de parochiezaal. Daarom komen wij tot bij hen”, zegt Mathieu Mas, secretaris van het Feestcomité Leupegem en schepen van Sociale Zaken in Oudenaarde. “Dit is ook de ideale gelegenheid om de vrijwilligers die hier schitterend werk verrichten eens te bedanken”, besluit Mas.