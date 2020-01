Feestcomité trakteert op het nieuwe jaar in Leupegem Ronny De Coster

03 januari 2020

20u10 0 Oudenaarde Het feestcomité van Leupegem laat zaterdagavond de kurken knallen. De vereniging trakteert op het nieuwe jaar.

De nieuwjaarsreceptie van het Feestcomité Leupegem vindt plaats vanaf 19 uur in de parochiezaal in Leupegem. De vereniging stelt er meteen ook haar al goed gevulde jaarprogramma voor. Onder meer een herhaling van het wielen popup-café Cultuurheem, de kermis-barbecue, de Leupeloop en een toneel voor het goede doel mogen de Leupegemnaren al aankruisen in hun agenda van 2020.