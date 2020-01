Feestcomité Heurne verbrandt nog één keer kerstbomen én schiet vuurwerk af in Heurne Ronny De Coster

03 januari 2020

19u55 1 Oudenaarde Het feestcomité van Heurne organiseert zaterdagavond een nieuwjaarsreceptie. Voor de laatste keer verzamelt de vereniging ook kerstbomen voor een verbranding. “Volgend jaar zal dat niet meer mogen”, bedenkt bestuurslid Nico Baekelandt.

De nieuwjaarsreceptie begint om 18.30 uur op het schuttersterrein beneden de Kabienstraat. Het feestcomité serveert er naast drankjes en hapjes ook frietjes. Er is ook een kerstboomverbranding. “Overdag rijden we het hele dorp rond om kerstbomen op te halen. Wie de kerstboom kwijt wil, legt die gewoon aan de straatkant. Het zal allicht wel de laatste keer zijn dat we een kerstboomverbranding organiseren, want vanaf volgend jaar krijgen we daarvoor waarschijnlijk geen vergunning meer voor”, vreest Nico Baekelandt.

Ook op het programma en allicht ook de laatste keer: vuurwerk.