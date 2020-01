Feestcomité Heurne liet het knallen op nieuwjaarsreceptie Ronny De Coster

05 januari 2020

10u03 1 Oudenaarde Niet alleen de kurken, maar ook vuurwerk knalde op de nieuwjaarsreceptie die het feestcomité van Heurne organiseerde.

In Oudenaarde organiseert het stadsbestuur geen nieuwjaarsreceptie. Daar zorgen de feestcomité”s zelf voor. In Heurne was de jaarlijkse toost op het nieuwe jaar alvast een groot succes. Het feestcomité, dat onder meer met de jaarlijkse kermis leven in het dorp brengt, trakteerde de vele aanwezigen niet alleen op drank en hapjes, maar ook op vuurwerk en een kerstboomverbranding.