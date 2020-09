Experiment met elektrische onkruidbestrijding: “Planten worden geëlektrocuteerd” Ronny De Coster

17 september 2020

13u33 0 Oudenaarde Personeel van de stedelijke groendienst van Oudenaarde gaat voortaan onkruid wieden met een elektrisch toestel. eWeeding heeft de techniek, waarbij elektrische stroom door de plant wordt gejaagd.

“Het is een experiment dat uitgaat van fabrikant Bayer. Oudenaarde is in ons land pilootstad om het toestel uit te testen”, zegt Johan Adam (Open Vld), schepen van Openbare Werken in Oudenaarde.

De machine doodt het onkruid door middel van stroom, zowel boven als onder de grond. Het apparaat stuurt een elektrische lading door de stengel en de wortel van de plant. “We zetten het toestel in om verschillende soorten hardnekkig onkruid uit te roeien. Het is de bedoeling om uit te testen of we met deze techniek bepaalde exoten zoals de berenklauw of de Japanse duizendpoot kunnen bestrijden”, zegt Adam.

Pesticiden

“Dat we de techniek van elektrisch wieden graag uittesten komt door het verbod op het gebruik van pesticiden en de vaststelling dat onkruidverdelging met een gasbrander ook nadelen heeft”, zegt de schepen. eWeeding vraagt wel veiligheidsmaatregelen: de arbeider die de machine bedient, draagt speciale laarzen die hem tegen de stroom beschermen en in een cirkel van vier meter mag niemand komen. De werkplek wordt daarom ook afgezet.