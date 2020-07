Eventcentrum Pladutse 3 in Melden wordt twee maanden een gezellige zomerbar Ronny De Coster

02 juli 2020

17u42 13 MELDEN/ZULZEKE In Pladutse in Melden openen Wim Beke en Jessy Verhauwert vrijdag een sfeervolle zomerbar. “Als eventorganisator kunnen we door de coronacrisis tijdelijk niets doen, maar onze locatie leent zich perfect voor een gezellig alternatief”, bedenken ze.

Pladutse 3 dat is zowel de naam als het adres van de seminarie- en eventlocatie die Wim Beke en Jessy Verhauwert uitbaten in Melden vlak bij de grens met Zulzeke. “We organiseren bedrijfsevenementen, teambuildings en productvoorstellingen en verhuren onze zalen ook voor familiefeesten. Alles wat na half maart in onze agenda stond, is geschrapt: zeventig events waren dat. Op enkele na die zijn uitgesteld, zijn we die allemaal kwijt. En we hebben niet meteen uitzicht op beterschap: de sector van de evenementen zal de laatste zijn die weer ‘normaal’ zal kunnen werken. En we weten niet eens wanneer”, vertelt Wim.

Tapas en kleine gerechten

De stilgevallen business deed de ondernemer een alternatief bedenken. “We hebben hier een prachtige locatie: onze verbouwde achttiende-eeuwse hoeve beschikt over een mooi binnenplein met stertent, waar we in de maanden juli en augustus een gezellig zomers terras gaan openen. Van donderdag tot en met zondag kunnen bezoekers hier van 11 tot 1uur terecht. We zorgen niet alleen voor zomerse drankjes, maar ook tapas en kleine gerechtjes”, vertelt Wim.

“We mikken op de vele dagjesmensen die in deze coronatijden hopelijk kiezen voor een vakantie in eigen land of eigen streek”, pikt Jessy in. “We zitten hier tussen de Koppenberg en de Paterberg en op verschillende fiets- en wandelroutes. Onze zomerbar kan een leuk rustpunt zijn”, beveelt ze Pladutse 3 aan.

Meer info: www.pladutse3.be