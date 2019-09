Evenement Op De Brug in Oudenaarde afgelast uit vrees voor slecht weer Ronny De Coster

22 september 2019

09u58 5 Oudenaarde Het evenement Op de brug 22/9 voor Autoloze Zondag in Oudenaarde gaat niet door. “Er wordt slecht weer verwacht en wij kunnen geen risico’s nemen”, motiveert initiatiefnemer Maarten Galland de beslissing.

De vzw Kerel had voor deze middag en namiddag allerlei activiteiten gepland op de voor één keer verkeersvrij gemaakte Matthijs Casteleinstraat.

Maar de weergoden voorspellen onheil. “We hebben er lang over getwijfeld, alles gewikt en gewogen maar we hebben met spijt moeten kiezen om het lot en moeder natuur niet te tarten. We betreuren dit zelf gigantisch en hopen er snel terug te kunnen zijn met een nieuwe editie en het weer van gisteren”, zegt initiatiefnemer Maarten Galland.