Eva Daeleman vertelt over mediacarrière en burn-out in De Woeker Ronny De Coster

06 september 2019

16u16 0 Oudenaarde In de stedelijke cultuurzaal De Woeker in Oudenaarde is op woensdag 11 september Eva Daeleman te gast. De gewezen presentatrice vertelt er over haar mediacarrière en de burn-out die daarop volgde.

Eva Daeleman kende een mediastart om U tegen te zeggen. Op haar negentiende gaat ze fulltime aan de slag bij MNM en op haar 21ste wordt ze omroepster bij één. Televisieshows zoals Eurosong en het wereldrecord 100 uur lang radio maken staan op haar naam. De keerzijde van deze professionele snelheidstrein: een burn-out. Eva liet de mediawereld achter zich en sloeg een nieuwe weg in.

Humor

Nu is ze yogi, coach, onderneemster en gepassioneerd spreekster. In een openhartige keynote vertelt ze haar verhaal met een verkwikkende dosis humor. ‘Omdat het kan’, is de titel van Eva’s derde boek (2018). Het boek is een praktische gids voor het leven. De lezing begint om 20 uur en is gratis toegankelijk. Maar reserveren is wel gewenst.

Meer info is te verkrijgen bij de organiserende Stedelijke Openbare Bibliotheek, tel. 055/30.19.33.