Eric Meirhaeghe (Groen) wil dat stadsbestuur van Oudenarde actieplan tegen eenzaamheid uitwerkt Ronny De Coster

27 september 2019

09u07 2

Eric Meirhaeghe (Groen) stapt maandag naar de gemeenteraad met een oproep naar het stadsbestuur om een omvattend actieplan tegen eenzaamheid uit te werken. “Eenzaamheid is een complex en onderschat probleem”, motiveert Meirhaeghe zijn initiatief.

‘Uit het recentste Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat bijna de helft van de Belgen zich eenzaam voelt (46%). Bij jongvolwassenen onder de 34 jaar is dat zelfs meer dan de helft (54,5%). Ook nieuwkomers hebben het vaak moeilijk om een sociaal netwerk uit te bouwen. Het probleem beperkt zich dus zeker niet tot senioren alleen”, alarmeert Groen-gemeenteraadslid Eric Meirhaeghe.

“Uit gesprekken die ik met verschillende mensen, groepen en gemeenschappen voerde, blijkt dat de vraag naar daadwerkelijke actie groot is”, vindt het oppositieraadslid.

Naar Brugs voorbeeld

Hij ziet een voorbeeld van een goede aanpak in het Brugse actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. “Dat kwam tot stand na een startconferentie waarbij heel wat diensten en organisaties werden betrokken. Eenzaamheid is immers een probleem dat een stad of OCMW niet alleen kan aanpakken. Er is een ruimere aanpak nodig. Stadsdiensten, maar ook bewoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties, buurt- of thuiszorg, mantelzorgers, parochies, scholen, artsen, Kind en Gezin, … moeten betrokken worden. Dat wil ik ook in Oudenaarde zien gebeuren”, zegt Meirhaeghe.

Startconferentie organiseren

Hij stelt maandag aan de gemeenteraad voor om een actieplan tegen eenzaamheid op te stellen, om daarvoor een startconferentie te organiseren en om via een oproep voorstellen en ideeën te verzamelen om de startconferentie aan te wakkeren.

“We willen het thema ‘eenzaamheid’ echt doen leven in de stad. Het mag geen taboe meer zijn. In een zorgzame stad moet dit hoog op de agenda staan”, besluit Meirhaeghe.