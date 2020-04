Er is nog hoop voor We Ride Flanders: “Weekendje Ronde van Vlaanderen met wielertoeristen en profs zou boost zijn voor economie in Vlaamse Ardennen” Lieke D'hondt

16 april 2020

11u12 3 Oudenaarde Nu de Ronde van Vlaanderen 11 oktober als streefdatum heeft meegekregen, kunnen we al beginnen dromen van een herfsteditie van Vlaanderens Mooiste. Ook de wielertoeristen kunnen beginnen denken aan hun editie van de legendarische klassieker.

Een officiële datum is er nog niet, maar organisator Peloton wil wel proberen om de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, We Ride Flanders, in het najaar te laten rijden. De organisatie wil ook dan het fietsevenement laten plaatsvinden de dag voor de profs hun Ronde rijden.

“We wachten op de beslissing omtrent de Ronde van Vlaanderen voor profs”, zegt Christophe Impens van Peloton. “Eens Flanders Classics een datum heeft gekregen van de UCI en dat openbaar gemaakt kan worden, zullen we proberen om daags voordien We Ride Flanders te organiseren, net zoals dat in het voorjaar het geval zou zijn. Zo’n Ronde van Vlaanderenweekend met wielertoeristen en profkoers zou een welgekomen boost geven aan de lokale economie in de Vlaamse Ardennen. Maar alles staat uiteraard onder zwaar voorbehoud en is afhankelijk van de evolutie van het Covid-19-virus en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen. Want de gezondheid van iedereen heeft steeds prioriteit.”