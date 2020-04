Enquête leert dat inwoners vooral cinema, cultuurcafé en buitencultuurplein willen op Woekersite in Oudenaarde Ronny De Coster

22 april 2020

17u54 0 Oudenaarde Bij de verbouwing van de Woekersite moet het stadsbestuur van Oudenaarde vooral infrastructuur voor film, een cultuurcafé en een buitencultuurplein voorzien. Dat wil tenminste de meeste deelnemers aan een online enquête die stad had georganiseerd.

De voorbije weken organiseerde de dienst cultuur in samenwerking met de communicatiedienst van de stad een online bevraging over de invulling van de nieuw te (ver)bouwen Woekersite, waar alvast een zaal voor meer dan 400 personen komt. Aan de enquête hebben 140 inwoners deelgenomen. Overweldigend is dat niet, maar er komen wel duidelijke klemtonen naar boven. “Deelnemers aan de enquête konden verschillende voorstellen quoteren van 1 tot 10 om aan te geven hoe belangrijk ze die vinden. Technische voorzieningen voor cinema komt er als belangrijkste uit met een score van 8/10, maar ook een groot cultuurcafé (7,8), een cultuurplein voor buitenoptredens (7,6) en repetitieruimte (7,4) zijn belangrijke verzuchtingen”, analyseert de cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) de resultaten van de bevraging.

Cultuurzaal voor 400 personen

Het stadsbestuur stelde zelf ook al een aantal zaken voorop, zoals de bouw van een nieuwe zaal voor meer dan 400 personen met aangepaste inrichting en theatertechnieken waardoor ook de grote producties naar Oudenaarde kunnen gehaald worden. Ook het behoud van de ‘kleinere Woeker’ en de integratie van de kantoren van de Dienst Cultuur op de site was al door het stadsbestuur beslist.

59 ideeën

Deelnemers aan de enquête konden ook zelf nog ideeën aanbrengen voor de nieuwe Woekersite. “Daar kwam veel respons op: niet minder dan 59 ideeën kwamen er binnen. Sommige zijn heel inspirerend voor de verdere uitwerking van het ontwerp van de nieuwe Woekersite, zoals de link met het Liedtspark. Maar ook heel praktische zaken zoals toegankelijkheid voor mensen met een beperking, voldoende beenruimte, mogelijkheid tot flexibel gebruik werden gesuggereerd”, vertelt de cultuurschepen.

Geen rondetafelgesprekken

Normaal volgden er in samenwerking met de cultuurraad nog thematische rondetafelgesprekken over de resultaten van deze enquête, maar die kunnen door de coronacrisis niet doorgaan. “We gaan samen met de cultuurraad bekijken, hoe we toch nog overleg kunnen organiseren”, zegt Vercamer (CD&V). Maandag staat voor de verbouwing van de Woekersite alvast al het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Bouwmeester op de agenda van de gemeenteraad. “Maar het is vooral bij de verdere uitwerking van de projectdefinitie dat goed moet kunnen aangegeven worden wat de stad als prioriteiten stelt voor de culturele en bouwtechnische invulling van de site. Maar daar is nog wat tijd voor, besluit de Oudenaardse cultuurschepen.