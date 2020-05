Enaamse dj Dominique schenkt lading van 500 mondmaskers aan Sociaal Huis in Oudenaarde Ronny De Coster

04 mei 2020

19u10 2 Oudenaarde Dominique Vander Hauwaert, beter gekend als DJ Dominique, heeft een lading van 500 mondmaskers geschonken aan de Sociale Kruidenier & het Sociaal Huis Oudenaarde. “Ik wil de meest kwetsbaren en iedereen die zich dagdagelijks inzet voor sociale doelen een warm hart toedragen”, motiveert de Enaamse dj zijn initiatief.

“Deze mondmaskers zullen zeer goed van pas komen: we zullen ze in de eerste plaats uitdelen aan het cliënteel van onze Sociale Kruidenier in afwachting van de mondmaskers die ook door de stad Oudenaarde zullen bedeeld worden”, reageerde Mathieu Mas (CD&V), schepen van Sociale Zaken. Een deel van de maskers zal ook gebruikt worden door de chauffeurs en passagiers van onze Minder Mobielen Centrale, door onze maatschappelijk assistenten en het clienteel dat op afspraak langs komt naar het Sociaal Huis”, voorziet Mas.