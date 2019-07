En dan lig je plots op je dak: bestuurster lichtgewond bij bizar ongeval in Nederename Ronny De Coster

23 juli 2019

20u16 24 Oudenaarde In de Nederenamestraat in Nederename gebeurde dinsdag in de vooravond een vrij indrukwekkend ongeval.

Een jonge vrouw achter het stuur van een Renault Clio week plots van de weg af en botste tegen de aanhangwagen achter een geparkeerde auto.

Bij die crash sloeg de aanrijdende wagen over de kop. De bestuurster is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. Ze had bij het ongeval lichte verwondingen opgelopen.