Ellenlange file aan Action-winkel in Oudenaarde: plastic handschoenen, verf en decoratiemateriaal zijn het wachten waard Ronny De Coster

11 mei 2020

Oudenaarde De heropening van de winkels heeft alvast een stormloop veroorzaakt op de vestiging van Action in Oudenaarde.

Meer dan vijftig klanten staan maandagochtend in de rij om de winkel van Action in Oudenaarde naar binnen te kunnen. De winkel houdt de stormloop wel in toom: er mogen maximaal 25 klanten tegelijk naar binnen.

Veel klanten zijn kennelijk plastic handschoenen aan het kopen, maar ook om verf en decoratiemateriaal te kopen wilden sommigen kennelijk niet langer meer wachten.