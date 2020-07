Elk in de eigen bubbel: Vzw Kerel organiseert openluchtcinema met strandstoelen en drive-in op De Ham Lieke D'hondt

24 juli 2020

17u50 0 Oudenaarde Filmliefhebbers kunnen deze zomer opnieuw hun hart ophalen in Oudenaarde. Vzw Kerel organiseert voor het tweede jaar op rij Sinema, twee filmavonden in openlucht aan De Ham.

Gezellig in de auto of knus met een dekentje in een strandstoel genieten van een topfilm. Dat is wat Maarten Galland en Stijn Vandenbroucke beloven met Sinema. Op donderdag 30 juli tonen ze Joker op het grote scherm aan De Ham, welke film op donderdag 27 augustus te zien zal zijn is nog niet beslist.

“Helaas kunnen we de voorstellingen dit jaar niet gratis aanbieden gezien de veiligheidsmaatregelen en de verplichte registratie van de bezoekers”, vertellen Stijn en Maarten. “De film zal wel te bezichtigen zijn op een scherm van niet minder dan zestig vierkante meter en de bezoekers kunnen op een FM-frequentie afstemmen om het geluid in de wagen via de radio te ontvangen.”

Vzw Kerel stelt bovendien alles in het werk om de veiligheid van de bezoekers, die welkom zijn in bubbels van maximum tien personen, zo goed mogelijk te garanderen. “Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen is het dan ook verplicht een mondmasker te dragen op de route van en naar het evenement en bij het gebruik van het sanitair. In de bubbels en de wagens zal een mondmasker niet verplicht zijn, zodat bezoekers kunnen genieten van een drankje of een snack.” Het eten en drinken zal voor de gelegenheid aan de wagen of bubbel geleverd worden. Drinken, popcorn of nacho’s bestellen zal via de mobiele app OBER gebeuren. Betalen kan meteen, met Payconiq of cash, al wordt contactloos betalen aangeraden.

Tickets kosten 20 euro per auto en 7,5 euro per strandstoel en dekentje. Bestellen kan via de website www.vzwkerel.be. De parking gaat open vanaf 20.45 uur, de film kan starten na zonsondergang, rond 21.30 uur. Meer info via de website of Facebook.