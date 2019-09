Einse reuzen logeren in KBO-school Ronny De Coster

29 september 2019

10u35 0 Oudenaarde De kinderen van de KBO-school van Eine maakten kennis met de grootste “inwoners” van het dorp: twee Einse reuzen kwamen niet alleen op bezoek, maar bleven in de school zelfs logeren.

“We waren in de klas aan het praten geraakt over de reuzen naar aanleiding van de reuzenstoet op de kermis. Enkele kleuters vertelden vol enthousiasme over die stoet. Omdat wij merken dat veel kinderen ook nog altijd een beetje schrik hebben van die grote figuren, legden we contact met de reuzendragers. Zij waren er meteen voor te vinden om eens om te vertellen over de reuzen en te tonen hoe ze die dragen”, legt juf Sarah Haelters uit hoe de reuzen hun weg naar de school vonden.

Onder luid applaus en onder alleen maar blije gezichten maakten de Einse reuzen een wandeling over de speelplaats.