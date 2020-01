Eine zet de maskers op voor Driekoningen Ronny De Coster

09 januari 2020

17u43 12 Oudenaarde ’t Eins Feestcomité organiseert op zaterdag 11 januari het jaarlijkse Driekoningenfeest. In de namiddag is er het Kinderdriekoningen en ’s avonds trekken deelnemers langs de Einse kroegen.

Eine is de enige Oudenaardse deelgemeente waar het feest van Driekoningen nog bestaat.

“We laten de kinderen van deur tot deur gaan om te zingen en hun spaarpotje te vullen. Leden van ons feestcomité begeleiden de tocht, zodat die veilig kan verlopen. Ouders die willen meestappen, mogen dat natuurlijk ook. Nadien zijn er pannenkoeken en warme chocolademelk”, kondigt Stijn Vandriesche van ’t Eins Feestcomité aan. De kinderen worden zaterdag om 14 uur verwacht in zaal De Kring.

Voor de volwassen feestneuzen vindt het feest zaterdagavond plaats. Deelnemers kunnen zich vanaf 19 uur inschrijven in café De Kring. De jury beoordeelt ze in de cafés De Biertonne, De Kring, Royal’s Pub, De Winter, Het Molenhuis en New Casino.