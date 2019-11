Einde verkeersellende op de N60 aan Samsonite in Oudenaarde: de vernieuwde rotonde is klaar Ronny De Coster

28 november 2019

De werkzaamheden aan de rotonde op de N60 ter hoogte van Samsonite in Oudenaarde zijn klaar: het verkeerspunt beschikt nu over twee rijstroken, waardoor de verkeersafwikkeling er voortaan vlotter zou moeten verlopen. Twee maand heeft een aannemer gewerkt om de rotonde helemaal te vernieuwen. Daarmee is de timing die het Agentschap Wegen en Verkeer had vooropgesteld, netjes gerespecteerd.