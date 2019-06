Einde van jarenlange zoektocht: Jeugdtoneel Litoziekla krijgt vaste stek in oude gemeenteschool van Bevere Ronny De Coster

18 juni 2019

16u53 8 Oudenaarde Jeugdtoneel Litoziekla is niet langer dakloos: het stadsbestuur stelt een lokaal in de oude gemeenteschool van Bevere ter beschikking. Daarmee komt voor de vereniging een eind aan een jarenlange zoektocht.

In de Oude Gemeenteschool in de Deinzestraat (ingang Doornikse Heerweg) stelt de stad nog altijd een lokaal ter beschikking aan de toneelmaatschappij Leren Vereert. “Maar die vereniging bestaat niet meer. In het lokaal staat er enkel nog wat oud materiaal. We willen eerst Leren Vereert tot 10 juli de tijd geven om dit lokaal te ontruimen. Daarna zullen we het sanitair in orde brengen, want nu zijn daar enkel kindertoiletjes, en het clublokaal verfraaien en opfrissen. Na de zomer kan Litoziekla dan thuiskomen in Bevere”, voorziet cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

Voor repetities en stockage

De toneelvereniging kan er repeteren en materiaal stockeren. “Voor haar toneelopvoeringen zal Litoziekla, net als de andere toneelbonden in Oudenaarde, de beschikbare infrastructuur hiervoor kunnen gebruiken”, legt Vercamer uit.

Naast Liotoziekla hebben ook Okra Bevere en een vereniging voor bloemschikkunst hun stek in de voormalige gemeenteschool.