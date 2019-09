Ein(e)prosit en steakfestijn als aanloop naar koddige fietel Eine Redactie

12 september 2019

15u07

Bron: André Marlier 0

Hoogtepunt van de kermis te Eine is telkenjare de aloud vermaarde koddige fietel die op zondag 22 september tussen 14 en 21 uur in de centrumstraten opgevoerd wordt. Maar ’t Eins Feestkomiteit pakt ook tijdens het eerste kermisweekend met enkele activiteiten uit. Zaterdag 15 september is er vanaf 20 uur in de feesttent op het Ohioplein Ein(e) Prosit met topdeejay Dirk Stoops en voorafgaandelijk treden ook de deejay’s Nina Black, Tom&Jerry en Die Verdaamte Spielerei op. De inkom is gratis. Op kermiszondag 16 september is er het derde steak-en zalmfestijn van 12 tot 14u30 aan 18 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen. Nadien gevolgd door optredens van Marino Punk(14u30), Garry Hagger(15u45) en Swoop(16u30) met daaropvolgend omstreeks 17u15 de passage van de reuzenstoet,die vertrekt om 16u30 aan café De Biertonne, en pauzeert.