Eigenaars van oldtimers bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag bij Heuvelheem in Ename Ronny De Coster

01 september 2019

15u48 0 Oudenaarde De vzw Heuvelheem, die woonvoorziening en dagbesteding voor meerderjarige personen met een mentale handicap organiseert, trok met haar cliënten deze middag op oldtimertocht door de Vlaamse Ardennen en Le Pays des Collines. “Naar deze dag is maandenlang uitgekeken”, vertelt Myriam Herman.

Samen met Katrien Vanden Daele organiseerde Myriam de zestig kilometer lange tocht door de regio. “Met onze vzw Graag Gedaan organiseren we voor cliënten van Heuvelheem wekelijks acitiviteiten. Samen met de jaarlijkse fuif en een grote wafelbak is de oldtimertocht dé topper van het jaar. Vorig jaar deden we dit voor de eerste keer en sindsdien worden daar geregeld herinneringen aan opgehaald. Een tweede editie kon dus niet uitblijven”, vertelt Myriam.

Onder motorescorte

Een twintigtal eigenaars van oldtimers haalden hun wagens van stal. Leden van de Oudenaardse motorclub Wolfpack escorteerden de oldtimers.