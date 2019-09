Een weekje ijsjes en terrasjes: Bewoners van woonzorgcentrum Meerspoort Oudenaarde vertrokken voor deugddoende zeevakantie Ronny De Coster

10 september 2019

11u19 6 Oudenaarde Nu de meeste mensen weer aan het werk zijn, werd het tijd voor de bewoners van het woonzorgcentrum De Meerspoort van het Sociaal Huis in Oudenaarde om hun valiezen te pakken voor een weekje richting Nieuwpoort.

“Voor bewoners van het woonzorgcentrum is het niet zo evident om nog op vakantie te gaan. Er is om te beginnen een aangepaste accommodatie nodig en voldoende begeleidend personeel dat aandacht besteedt aan de nodige zorg. Maar er bestaat hier al een lange traditie van zeevakanties in kleine groepjes met een 1 op 1 begeleiding om de bewoners in de watten te leggen”, vertelt Geert Leliaert, directeur ouderenzorg van het woonzorgcentrum.

Wandelen en winkelen

“We huren een ruim, rolstoeltoegankelijk appartement aan de zeedijk in Nieuwpoort. Met wandelmogelijkheden, winkels en de zee in de onmiddellijke omgeving is dat elk jaar een topbelevenis. Af en toe een ijsje en een terrasje geven een instant vakantiegevoel”, vertelt Leliaert.

“Aan de bewoners vragen we een beperkte bijdrage voor de extra’s op vakantie. De huur, de maaltijden en de kost voor activiteiten worden voor een deel gedragen door het bestuur, maar in hoofdzaak door de vzw animatie van het woonzorgcentrum. Die vzw neemt heel het jaar door een aantal kosten op zich voor optredens en uitstappen. De jaarlijkse zeevakantie is wel de grootste post”, zegt schepen Mathieu Mas.