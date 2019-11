Een van de oudste wandtapijten van Oudenaarde is gerestaureerd en opnieuw te zien in het MOU Ronny De Coster

07 november 2019

11u47 1 Oudenaarde Het Oudenaardse wandtapijt ‘Jacob wordt voorgesteld aan de Farao’ uit de reeks “Geschiedenis van Jozef “ (1550 – 1560) is gerestaureerd en vanaf vandaag terug te zien in het MOU-museum in het stadhuis van Oudenaarde. Het gaat om een van de oudste wandtapijten van de stad.

De restauratiedeskundige van de stad, Françoise Vandevyvere, heeft jarenlang geduldig dit meer dan vierhonderd jaar oude tapijt gerestaureerd. “Dit wandtapijt behoort tot de oudste van onze stadscollectie. Wanneer het juist in ons bezit gekomen is, weten we niet. Maar we zijn heel tevreden dat we dit zeer waardevol en oud wandtapijt weer hebben kunnen restaureren en opnieuw kunnen tonen aan het brede publiek”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

Toekomst restauratieatelier verzekeren

“Dit toont nog maar eens aan hoe belangrijk ons restauratieatelier is. Wie denken erover na hoe we aan dit atelier continuïteit gaan geven, wanneer restauratiedeskundige Françoise de fakkel moet doorgeven. De opgebouwde expertise en deskundigheid van het restaureren van wandtapijten in onze stad willen we zeker no niet verloren laten gaan, maardoorgeven aan de volgende generaties”, zegt Vercamer. Het gerestaureerde wandtapijt hangt vooraan in de kapel van het MOU-museum in het stadhuis.

Binnenkort wordt er ook nog een ander waardevol en belangrijk wandtapijt afgewerkt, dat een verhaal is uit de Trojaanse geschiedenis. Ook dat zal dan in het MOU te zien zijn.

Sotheby’s

Onlangs kocht de stad bij veilinghuis Sotheby’s voor 13.500 euro nog een historisch wandtapijt over Margaretha Van Parma, het een vierde luik van de collectie ‘De geschiedenis van Alexander’. Met Vlaamse steun wordt dat werk nu overgebracht naar Oudenaarde, waar het naast drie andere wandtapijten uit dezelfde reeks wordt opgehangen.