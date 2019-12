Een jurk met plukjes haar van klanten: kapper in Oudenaarde ontwerpt opvallend kledingstuk Ronny De Coster

09 december 2019

08u00 1 Oudenaarde In de etalage van het kapsalon C-You in Oudenaarde staat een bijzondere blikvanger: een etalagepop met een jurk die kapper Youri heeft vervaardigd met de haren van zijn klanten.

“Acht maanden lang spaarde ik plukje per plukje geknipt haar als bonte kleuren door elkaar. Na een sortering per kleur ben ik aan het kleed begonnen. Blonde haren op corset en bh heb ik versmolten tot een stijlvolle bustier en in de hoepelrok heb ik dan verschillende hedendaagse haarkleuren gemixt, mooi getorst en gekleefd. Zestig uur werk en twintig lijmspuiten waren hiervoor nodig”, vertelt de creatieve kapper.

“Ik kwam op het idee uit dankbaarheid voor mijn klanten”, zegt Youri. “Door ziekte moest ik mijn zaak in Gent sluiten. Een jaar later ben ik herbegonnen in Oudenaarde en mijn klanten zijn massaal teruggekeerd. Daarvoor wilde ik hen op een creatieve manier bedanken.”

De stijlvol aangeklede etalagepop blijft tot februari in het kapsalon aan het Ronde van Vlaanderenplein staan. Wie er daarna interesse in heeft, kan d